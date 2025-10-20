Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 16: Die Kolonie (1)
44 Min.Ab 12
Drei völlig identisch aussehende Ärzte fallen einer Serie von Brandanschlägen zum Opfer. Mulder und Scully finden heraus, dass es sich bei den Männern um geklonte Agenten der Sowjets handelt, die jetzt mit dem Einverständnis der USA von einem KGB-Killer beseitigt werden. Plötzlich muss Mulder sich auch noch privat mit unvorhergesehenen Ereignissen auseinandersetzen. Auf einmal taucht nämlich eine Frau auf, die behauptet, Mulders Schwester Samantha zu sein ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
