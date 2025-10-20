Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Verseucht

20th CenturyStaffel 2Folge 22
Verseucht

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 22: Verseucht

44 Min.Ab 16

Mulder und Scully beteiligen sich an der Suche nach zwei entflohenen Sträflingen. Als sie dabei mit Truppen der Nationalgarde und Entseuchungskommandos konfrontiert werden, kommen sie einer Verschwörung auf die Spur, bei der in dem Gefängnis mit Wissen der Regierung Seuchenexperimente durchgeführt wurden. Die Regierung tut alles, um dies zu vertuschen, und Mulder und Scully brauchen die Entflohenen lebend, um ihren Verdacht zu beweisen ...

20th Century
