Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 24: Unsere kleine Stadt
43 Min.Ab 16
In einer kleinen Stadt in Arkansas verschwindet ein Bundesbeamter. Als Mulder und Scully die Ermittlungen aufnehmen, stoßen sie auf eine statistisch fast ausgeschlossene Häufung der Creutzfeld-Jakob-Krankheit. Den beiden kommt der Verdacht, dass die Verbreitung dieser Krankheit etwas mit den Essgewohnheiten in der kleinen Ortschaft zu tun haben muss - doch noch ahnen sie nicht, welch schreckliches Geheimnis wirklich dahinter steckt ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
