20th CenturyStaffel 2Folge 24
Folge 24: Unsere kleine Stadt

43 Min.Ab 16

In einer kleinen Stadt in Arkansas verschwindet ein Bundesbeamter. Als Mulder und Scully die Ermittlungen aufnehmen, stoßen sie auf eine statistisch fast ausgeschlossene Häufung der Creutzfeld-Jakob-Krankheit. Den beiden kommt der Verdacht, dass die Verbreitung dieser Krankheit etwas mit den Essgewohnheiten in der kleinen Ortschaft zu tun haben muss - doch noch ahnen sie nicht, welch schreckliches Geheimnis wirklich dahinter steckt ...

