20th CenturyStaffel 2Folge 5
Folge 5: Unter Kontrolle

44 Min.Ab 16

Mulder wird als Vermittler zu einer Geiselnahme gerufen, bei der sich ein Mann namens Duane Barry in einem Reisebüro verschanzt hat und behauptet, von Außerirdischen kontrolliert zu werden. Mulder geht im Gegensatz zu seinen Kollegen auf die bizarren Behauptungen des Geiselnehmers ein. Als Scully auf einen 150 Jahre alten Fall stößt, der den Schlüssel zu Barrys Verhalten liefern könnte, gerät sie selbst in die Gewalt des Mannes, der aus einer Nervenheilanstalt ausgebrochen ist.

20th Century
