Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

An der Grenze

20th CenturyStaffel 2Folge 8
Folge 8: An der Grenze

44 Min.Ab 12

Als sowohl Scullys Mutter als auch Mulder die Hoffnung schon aufgeben wollen, dass Dana Scully jemals wieder lebend gesehen wird, taucht sie plötzlich völlig unerwartet in der Intensivstation eines Krankenhauses auf. Doch es besteht kein Grund zur Freude: Vergiftet von einer mutierten Form ihrer eigenen DNS, schwebt sie in höchster Lebensgefahr, und es bleibt Mulder nur wenig Zeit, um ein Gegenmittel zu finden und die im Koma liegende Kollegin zu retten ...

20th Century
