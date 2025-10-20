Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 21: Heimsuchung
43 Min.Ab 12
Walter Skinner, der Vorgesetzte von Mulder und Scully, lernt in einer Bar eine Frau kennen und nimmt sie mit in sein Hotelzimmer. Am nächsten Morgen wacht er neben der Leiche der Unbekannten auf. Hat er sie unter dem Einfluss eines Albtraums unwissentlich ermordet? Mulder und Scully versuchen, die Unschuld ihres Chefs zu beweisen, doch dieser zeigt sich dabei wenig kooperativ. Bald erfahren sie, dass er seit Jahren von immer demselben Abltraum heimgesucht wird ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren