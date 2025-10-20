Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 22: Todes-Omen
43 Min.Ab 12
Angelo Pintero entdeckt in seiner Bowlingbahn eine Frauenleiche. Als er die Polizei alarmieren will, entdeckt er auf dem Parkplatz eine zweite Leiche - es handelt sich um dieselbe Frau! Sie ist das dritte Opfer einer Mordserie. Fox Mulder nimmt Pinteros Wahrnehmung ernst. Während die Polizei sich schnell auf einen Täter festgelegt hat, sieht Dana Scully die Astralerscheinung des vierten Opfers. Die beiden Agenten kommen einer mörderischen Krankenschwester auf die Spur.
