Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 19: Nikotin
43 Min.Ab 12
Mulder gerät in Lebensgefahr, als die Agenten gegen einen kriminellen Tabak-Konzern ermitteln. Das Unternehmen hat neben einer neuen Tabak- auch eine Käfersorte gezüchtet, die die Konsumenten von innen heraus tötet.
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
