Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Nikotin

20th CenturyStaffel 7Folge 19
Folge 19: Nikotin

43 Min.Ab 12

Mulder gerät in Lebensgefahr, als die Agenten gegen einen kriminellen Tabak-Konzern ermitteln. Das Unternehmen hat neben einer neuen Tabak- auch eine Käfersorte gezüchtet, die die Konsumenten von innen heraus tötet.

