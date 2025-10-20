Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 21: William
43 Min.Ab 16
Doggett und Agentin Monica Reyes wollen die hochschwangere Scully möglichst schnell weit außerhalb von Washington in Sicherheit bringen. In Doggetts Geburtsort - einem verlassenen Nest in Georgia - bringt Scully dann ihr Baby zur Welt, den kleinen William. Inzwischen haben Mulder und Doggett herausgefunden, dass die obskuren Informanten Knowle Rohrer und Alex Krycek offenbar auch zu der neuen Spezies von Aliens gehören und gute Verbindungen zur FBI-Zentrale haben.
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
