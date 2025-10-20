Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 17: Erlösung
43 Min.Ab 12
Doggett findet aufgrund eines anonymen Hinweises eine eingemauerte Frauenleiche. Mithilfe der scharfsinnigen Analysen des jungen FBI-Kadetten Rudolph Hayes recherchieren die Agenten, dass der Täter weitere Opfer auf dem Gewissen hat. Darunter auch Doggetts Sohn Luke ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren