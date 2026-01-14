Ich sehe was, was Ihr nicht sehtJetzt kostenlos streamen
Akte Zack
Folge 21: Ich sehe was, was Ihr nicht seht
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Spencers Roboter Elmer ist fast fertig - er braucht nur noch Augen. Cam findet eine Nachtsichtbrille, die perfekt wäre. Zack setzt sie zum Spaß auf und stellt fest, dass er durch die Augen einer anderen Person sieht - der Person, die Elmer sabotiert! Spence, Cam und Zack müssen den Übeltäter fangen, bevor Elmer zerstört wird!
