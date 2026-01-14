Die ultimative Zack-ShowJetzt kostenlos streamen
Akte Zack
Folge 24: Die ultimative Zack-Show
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Zack entdeckt, dass sein Leben in Wirklichkeit nichts anderes als eine Reality-Show ist, die zur Unterhaltung einer Alienrasse geschaffen wurde. Was noch schlimmer ist: Die Einschaltquoten der Zack-Show sind schlecht. Schlechte Einschaltquoten führen zur Absetzung, und die Absetzung der Zack-Show würde bedeuten, dass Zacks Welt gelöscht wird!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick