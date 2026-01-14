Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 26vom 14.01.2026
22 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Um den Englischkurs zu bestehen, muss Zack an der Schulaufführung von Romeo & Julia teilnehmen - als Romeo. Leider hat Zack das Stück nicht gelesen - als er Romeo in Verona trifft, hat Zack daher keine Ahnung davon, dass Romeos Leben ein unglückliches Ende nimmt. Wird Zack das Stück rechtzeitig lesen, um Romeo noch zu retten?

Studio 100 International
