Alias - Die Agentin
Folge 22: Il Dire
41 Min.Ab 16
Während Marshall von Irina die DNA des zweiten Doubles erhält, wird Will von der CIA aufgespürt - knapp bevor Francie ihn umbringen kann. Will findet heraus, dass die DNA von einer gewissen Allison Georgia Doren stammt, die am Projekt Weihnachten teilgenommen hatte. Indes gelingt es Sloane, das Di Regno-Herz zu rauben und die Maschine Rambaldis, genannt "Il Dire", zusammenzubauen. Dann erreicht Sydney eine brisante Nachricht von Will: das zweite Double ist Francie ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick