Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 145
Christian bittet Alisa, ihn zu einem wichtigen Geschäftsessen zu begleiten. Der Geschäftspartner und seine Gattin erinnern beide an die Anfänge ihrer eigenen Liebe. Beim anschließenden Tanz flammen bei Christian und Alisa plötzlich die Gefühle wieder auf. Conny macht sich nach Bernhardts Verhaftung schreckliche Vorwürfe und bittet Liliana, ihr die Kaution vorzustrecken, damit sie ihn aus der Haft holen kann. Umso erstaunter ist sie, als sie erfährt, dass die Kaution bereits bezahlt worden ist. Betty hat das Mona-Lisa voll im Griff, sodass Robert die Gelegenheit nutzt, sich wieder um seinen Antiquitätenladen zu kümmern. Doch er muss ernüchtert feststellen, dass er sich dort plötzlich sehr einsam fühlt.
