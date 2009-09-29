Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 139
Alisa verzeiht Betty, dass diese ihr den Kuss mit Paul verschwiegen hat. Doch nun steht eine neue Frage im Raum: War dieser Kuss wirklich so unbedeutend, wie die Beteiligten anfangs glaubten? Währenddessen torpediert Oskar Christians Versuche, sich in der Firma zu engagieren, und nutzt skrupellos Christians Entführungstrauma, um diesen vorläufig kaltzustellen. Für Paul wiederum sieht es nach Tamaras Aussage vor der Ärztekammer nicht gut aus. Tamara bittet ihre Mutter, bei dem Vorsitzenden der Ärztekammer ein gutes Wort für Paul einzulegen. Liliana erfährt auf diesem Wege von Tamaras Tablettenabhängigkeit, und es kommt zu einer emotionalen Aussprache.
