Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 164
43 Min.Folge vom 04.11.2009Ab 6
Während Christian und Alisa fieberhaft die geplanten Umstrukturierungen innerhalb der Firma vorantreiben, schlüpft Bernhardt in Oskars Auftrag in die Rolle des Agitators und wiegelt die Arbeiter mit Panikmache auf. Conny schöpft Hoffnung, dass Bernhardt seinen Lebensmut zurück gewonnen hat und ahnt nicht, dass er weiterhin eine Marionette Oskars ist. Derweil setzt sich Tamara mit der Perspektive einer möglichen Schwangerschaft auseinander.
