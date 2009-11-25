Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 179

TelenovelaStaffel 12Folge 14vom 25.11.2009
Folge 179

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 14: Folge 179

42 Min.Folge vom 25.11.2009Ab 6

Alisa ist glücklich über ihre Verlobung mit Christian und ahnt nicht, dass Oliver weiterhin Pläne schmiedet, um sie endgültig auseinanderzubringen. Gudrun und Karl geraten in ihrem Bemühen um Conny und Bernhardt in einen Stellvertreterstreit. Jonas hingegen wird von seinen doch noch vorhandenen Gefühlen für Dana überrascht. Als er später mit ihr darüber sprechen möchte, macht er eine folgenreiche Entdeckung.

Telenovela
