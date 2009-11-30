Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 13Folge 2vom 30.11.2009
Oliver versucht Alisa von Christians Preisverleihung fernzuhalten, hat aber nicht mit Alisas Arbeitseifer gerechnet. Als sie gerade noch rechtzeitig bei der Verleihung eintrifft, wartet allerdings eine unerfreuliche Überraschung auf sie. Liliana ist entsetzt, dass sie ihre Tochter getötet haben soll. Doch als sie Horst beweisen will, dass an der Geschichte etwas dran ist, kann sich Oskar nicht an ein Grabkreuz auf La Gomera erinnern. Paul und Betty wissen nach dem Speed Dating nicht, wie sie miteinander umgehen sollen.

Telenovela
