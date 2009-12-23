Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 14Folge 4vom 23.12.2009
43 Min.Folge vom 23.12.2009Ab 6

Liliana gesteht Alisa endlich, dass sie glaubt, in ihrem alten Leben Alisas Schwester umgebracht zu haben. Schockiert wendet sich Alisa zunächst von ihrer Mutter ab. Für Liliana ist der Gipfel der Verzweiflung erreicht und sie entscheidet sich zu einem folgenschweren Schritt. Bernhardt vermutet, dass Robert schwul sein muss - warum sonst sollte er die Chance ausgeschlagen haben, mit Conny zu schlafen? Beim Tanzabend glaubt Bernhardt seinen Verdacht bestätigt, doch Conny erlebt noch in derselben Nacht, dass Bernhardt unrecht hat. Christian wird unterdessen in Kanada von einem diffusen Gefühl heimgesucht: Irgendetwas läuft schief in Schönroda.

Telenovela
