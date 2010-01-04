Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 203

TelenovelaStaffel 14Folge 8vom 04.01.2010
Folge 203

Folge 203Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 8: Folge 203

43 Min.Folge vom 04.01.2010Ab 6

Alisa und Christian glauben, dass Liliana im Sanatorium vor Oskar sicher ist. Sie ahnen nicht, dass Liliana nie in der Klinik angekommen ist. Betty und Paul tun alles, damit ihr erstes romantisches Date ein voller Erfolg wird. Doch dann tauchen unerwartete Probleme auf. Dana wird von Caro vor die Wahl gestellt: Entweder Caro verrät Oskar, dass Jonas auch der Vater von Danas Kind sein könnte, oder Dana soll helfen, Caro offiziell in die Familie Castellhoff aufzunehmen - durch Adoption!

Alisa - Folge deinem Herzen
