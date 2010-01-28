Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 221
43 Min.Folge vom 28.01.2010Ab 6
Christian muss mit ansehen, wie dankbar Alisa Oliver dafür ist, dass er den Regenbogensand gefunden hat. Doch Christian hat Zweifel an der Echtheit des Sandes. Ohne Alisas Wissen schmelzen er und Karl den Sand ein. Robert erkennt, dass Conny weniger für ihn empfindet als er für sie. Traurig beschließen die beiden, sich zu trennen. Kurz darauf weckt Bernhardts Geschenk längst vergessene Gefühle in Conny. Paul und seine Ex-Frau Katja sprechen sich endlich aus und verbleiben als Freunde. Paul kann der eifersüchtigen Betty beweisen, dass Katja keine Gefahr für ihre Beziehung ist.
