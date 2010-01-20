Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 215
43 Min.Folge vom 20.01.2010Ab 6
Alisa und Liliana bringen die Firma wieder auf gewohnten Kurs, und Oliver spielt sich erneut an Alisa heran. Doch als Christian die Polizei bei der Suche nach Oskar unterstützt und sich dabei in Gefahr bringt, lässt Alisa in ihrer Sorge um Christian Oliver stehen. Caro erkennt Oskars wahre Natur und stellt ihm gemeinsam mit der Polizei eine Falle. Doch Oskar durchschaut den Plan und taucht überraschend in der Villa auf, wo er die hilflose Dana bedroht. Bernhard zeigt sich Conny von einer neuen und einfühlsamen Seite. Umso mehr trifft es ihn, als er erfährt, dass Conny bereits die Scheidung eingereicht hat.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick