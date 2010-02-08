Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

TelenovelaStaffel 16Folge 3vom 08.02.2010
43 Min.Folge vom 08.02.2010Ab 6

Alisa ist glücklich, dass das Gelände des Regenbogensandes endlich ihr gehört. Als sie jedoch erfährt, dass Christian den Platz unter Naturschutz stellen lassen hat, befürchtet sie, den kostbaren Sand nie mehr nutzen zu können. Liliana vertieft ihre Bekanntschaft zu Leblanc und ist überrascht, an ihm eine ganz andere Seite kennen zu lernen als die des knallharten Geschäftsmannes. Doch ist Leblanc wirklich nur aus privaten Gründen in Schönroda geblieben? Bernhardt ist zutiefst verletzt über das, was Conny über ihn geschrieben hat und was ganz Schönroda inzwischen gelesen hat. Da kommt Caro auf eine Versöhnungsidee - leider ohne die Konsequenzen zu bedenken.

Telenovela
