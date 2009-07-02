Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 6Folge 8vom 02.07.2009
43 Min.Folge vom 02.07.2009Ab 12

Alisa fühlt sich durch Pauls Liebesgeständnis überfordert. Dabei ärgert sie sich am meisten über ihre eigene unbeholfene Reaktion. Sie beschließt, Paul ihr Herz zu öffnen. Oskar gerät durch das Verschwinden der Linsen für den Teelandauftrag unter massiven Druck. Zusätzlich stellt Christian Nachforschungen an und kommt ihm und Ellen dabei fast auf die Spur. Um Teeland bei Laune zu halten, lädt Oskar ihn zur Entenjagd am See ein. Dabei geraten ihm Teeland und Christian vor das Zielfernrohr. Plötzlich hat Oskar eine Eingebung: Mit einem Schlag könnten seine ganzen Probleme beseitigt sein. Langsam krümmt sich sein Zeigefinger um den Abzug.

