Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 095
43 Min.Folge vom 27.07.2009Ab 6
Alisa steht Paul hilfreich zur Seite, als Pauls Vater durch eine gemeine Intrige von Oskar aus dem Pflegeheim verschwindet. Als Paul sich selbst anzeigt, weil er sich nicht länger von Oskar erpressen lassen will, entschließt sich Alisa, seinen Heiratsantrag anzunehmen. Unterdessen setzt Caro ihre Mutter immer weiter unter Druck. Sie will endlich als Oskar Castellhoffs Tochter anerkannt werden. Bis es so weit ist, gönnt sich Caro den Luxus, der ihr zusteht. Oskar hat indessen ganz andere Probleme: Er versucht weiter herauszubekommen, was Ludwig ihm verheimlicht.
