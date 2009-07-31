Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 098

TelenovelaStaffel 7Folge 8vom 31.07.2009
Folge 098

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 8: Folge 098

43 Min.Folge vom 31.07.2009

Alisa versucht zusammen mit Tamara hinter das Geheimnis des Regenbogenkristalls zu kommen und verwendet zur Glasherstellung auch den Sand, den ihr Vater in einem Marmeladenglas aufgehoben hatte. Tatsächlich gelingt es Alisa, den Regenbogenkristall aus diesem Sand herzustellen. Die Freude weicht jedoch der Überraschung, als sie erfährt, dass die Handschrift auf dem Glas Lilianas ist: Ist Liliana ihre leibliche Mutter? Unterdessen setzt Oskar alles daran, um Ludwig und Christian noch weiter auseinanderzubringen. Er lanciert in der Presse, dass Castellhoff-Optik für die Verklappung der Giftfässer im See verantwortlich ist, und schafft es geschickt, Christian als Quelle dieser Skandalmeldung erscheinen zu lassen. Sein Plan geht auf: Ludwig ist entsetzt.

