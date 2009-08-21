Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 113
43 Min.Folge vom 21.08.2009Ab 6
Während Alisa und Paul ihre Hochzeit planen, will Christian endlich seine privaten Probleme hinter sich lassen und beruflich durchstarten. Liliana hingegen braucht in ihrer Sorge um den todkranken Ludwig eine Vertraute und weiht die überraschte Alisa ein. Oskar gelingt es, Ellen aus ihrem Tief zu holen, und gemeinsam bereiten beide einen neuen illegalen Deal vor, als die Hoffnung auf eine Versöhnung mit Christian Ellen unaufmerksam werden lässt. Bernhardt hat sich vorgenommen, mit Hilfe eines Beziehungsratgebers seine Ehe in Schwung zu bringen. Conny ist zunächst gerührt, doch dann kommt es zum Streit.
