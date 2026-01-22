Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles außer Mord

Alles außer Mord: Y.?17

ProSiebenStaffel 1Folge 10
Alles außer Mord: Y.?17

Alles außer Mord: Y.?17Jetzt kostenlos streamen

Alles außer Mord

Folge 10: Alles außer Mord: Y.?17

93 Min.Ab 12

Detektiv Uli Fichte freut sich über einen bezahlten Ausflug nach London: Er soll im Auftrag eines Anwalts ein Päckchen nach England schaffen. Als Fichtes Auto samt Päckchen gestohlen wird, muss seine Beichte entfallen - der Anwalt liegt mit einer Überdosis Kokain im Krankenhaus. Fichtes Spurensuche führt ihn nach Sylt, wo er erneut Pech hat: Wissenschaftler Giese, von dem sich Uli Aufschluss erhofft hatte, ist tot. Plötzlich steht der ahnungslose Uli unter Mordverdacht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles außer Mord
ProSieben
Alles außer Mord

Alles außer Mord

Alle 1 Staffeln und Folgen