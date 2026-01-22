Alles außer Mord: Marion Nr. 5Jetzt kostenlos streamen
Alles außer Mord
Folge 6: Alles außer Mord: Marion Nr. 5
91 Min.Ab 12
Uli Fichte glaubt, seinen Augen nicht zu trauen, als er zufällig in einer Nacht beobachtet, wie ein Mann eine Frauenleiche in die Elbe wirft und dann flüchtet. Die von Fichte alarmierte Polizei findet tatsächlich eine "Leiche", sogar mit Kopfschuss, aber nur in Form einer Schaufensterpuppe. Fichtes Neugier ist geweckt. Er stößt auf einen seltsamen Bildhauer und entdeckt auf dessen Ausstellung unter den Exponaten wieder eine Puppe mit Einschussloch - ihr Titel: Marion Nr. 2 ...
