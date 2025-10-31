Abenteuer auf dem HolodeckJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 13: Abenteuer auf dem Holodeck
21 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Stan ärgert sich darüber, dass Steve mit seinen Freunden so viel Zeit mit Videospielen verbringt. Weil sie sich nicht freiwillig bereiterklären, nach Draußen zu gehen, greift Stan durch und zwingt sie zu einem Survival-Trip im Wald. Was die Kids nicht ahnen: Sie befinden sich nicht in der echten Natur, sondern in einer virtuellen Realität.
Alle Staffeln im Überblick