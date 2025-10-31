Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
American Dad

Abenteuer auf dem Holodeck

ProSieben FUNStaffel 10Folge 13vom 31.10.2025
Joyn Plus
Abenteuer auf dem Holodeck

Abenteuer auf dem HolodeckJetzt ohne Werbung streamen

American Dad

Folge 13: Abenteuer auf dem Holodeck

21 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12

Stan ärgert sich darüber, dass Steve mit seinen Freunden so viel Zeit mit Videospielen verbringt. Weil sie sich nicht freiwillig bereiterklären, nach Draußen zu gehen, greift Stan durch und zwingt sie zu einem Survival-Trip im Wald. Was die Kids nicht ahnen: Sie befinden sich nicht in der echten Natur, sondern in einer virtuellen Realität.

Alle Staffeln im Überblick

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

Alle 2 Staffeln und Folgen