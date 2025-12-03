American Dad
Folge 22: Standardabweichung
21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 6
Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.
