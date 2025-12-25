Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 14Folge 9vom 25.12.2025
21 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 12

Stan ist frustriert, weil seine Familie seine unterhaltsamen Erzählungen nicht zu schätzen weiß. Er ist überzeugt, dass seine Geschichten interessant und lehrreich sind und freut sich, als zumindest die neuen CIA-Azubis offene Ohren für ihn haben. Dass sie dabei jedoch überhaupt nichts lernen, stellt sich bereits bei ihrer ersten Prüfung heraus.

