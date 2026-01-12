Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
American Dad

Die Fluraufsicht und die Kantinenfrau

ProSieben FUNStaffel 15Folge 18vom 12.01.2026
Joyn Plus
Die Fluraufsicht und die Kantinenfrau

Die Fluraufsicht und die KantinenfrauJetzt ohne Werbung streamen

American Dad

Folge 18: Die Fluraufsicht und die Kantinenfrau

21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

In Steves Schulkantine scheint etwas ganz und gar nicht zu stimmen. Die Schüler müssen sich ständig übergeben und das Personal wechselt häufig. Steve wird misstrauisch und will der Sache gemeinsam mit Klaus auf den Grund gehen. Dabei gerät Steve allerdings in den Sog der Kriminalität und ist bald fasziniert von seiner plötzlichen Macht.

Alle Staffeln im Überblick

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

Alle 3 Staffeln und Folgen