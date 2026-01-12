Die Fluraufsicht und die KantinenfrauJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 18: Die Fluraufsicht und die Kantinenfrau
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
In Steves Schulkantine scheint etwas ganz und gar nicht zu stimmen. Die Schüler müssen sich ständig übergeben und das Personal wechselt häufig. Steve wird misstrauisch und will der Sache gemeinsam mit Klaus auf den Grund gehen. Dabei gerät Steve allerdings in den Sog der Kriminalität und ist bald fasziniert von seiner plötzlichen Macht.
