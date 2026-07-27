Hochmut kommt vor dem FallJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 25: Hochmut kommt vor dem Fall
21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Hayley ist glücklich an ihrem College und hat nicht vor, die Schule in nächster Zeit zu verlassen. Als sie erfährt, dass sie kurz vor dem Abschluss steht, ist sie schockiert. Sie kann sich einfach nicht von ihrem Studentenleben trennen. Stan greift hart durch, um seine Tochter doch noch zu überzeugen, ihre letzte Prüfung abzulegen. Aber Hayley hat einen eigenen Plan.
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