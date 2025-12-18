Blut ist dicker als was?Jetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 18: Blut ist dicker als was?
21 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Am Tag der kulturellen Wertschätzung besinnen sich Steves Freunde auf alte Traditionen ihrer Familien. Weil Stan seinem Sohn allerdings nichts über seine Herkunft und die amerikanische Kultur beibringen will, kann Steve nicht mitreden. Wütend stellt er seinen Vater zur Rede und verlangt, dass er ihn über die Geschichte seiner Ahnen aufklärt.
Alle Staffeln im Überblick