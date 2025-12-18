Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 16Folge 18vom 18.12.2025
21 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12

Am Tag der kulturellen Wertschätzung besinnen sich Steves Freunde auf alte Traditionen ihrer Familien. Weil Stan seinem Sohn allerdings nichts über seine Herkunft und die amerikanische Kultur beibringen will, kann Steve nicht mitreden. Wütend stellt er seinen Vater zur Rede und verlangt, dass er ihn über die Geschichte seiner Ahnen aufklärt.

ProSieben FUN
