Die brünette Karrierefrau
American Dad
Folge 19: Die brünette Karrierefrau
21 Min. Folge vom 05.01.2026 Ab 12
Roger überrascht Hayley eines Nachts in einem Business-Outfit im Bad. Sie gesteht ihm, dass sie bereits in ihrer frühesten Kindheit eine erfolgreiche Geschäftsfrau werden wollte. Ihre Mutter glaubte aber nicht an sie, und so gab Hayley ihren Traum schnell wieder auf. Roger bestärkt die junge Frau, ihre Karrierepläne doch noch in die Tat umzusetzen.
