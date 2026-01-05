Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 16Folge 19vom 05.01.2026
21 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Roger überrascht Hayley eines Nachts in einem Business-Outfit im Bad. Sie gesteht ihm, dass sie bereits in ihrer frühesten Kindheit eine erfolgreiche Geschäftsfrau werden wollte. Ihre Mutter glaubte aber nicht an sie, und so gab Hayley ihren Traum schnell wieder auf. Roger bestärkt die junge Frau, ihre Karrierepläne doch noch in die Tat umzusetzen.

