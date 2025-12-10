Gaming ist kein SpielJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 6: Gaming ist kein Spiel
21 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Steve freut sich auf den Vater-Sohn-Tag, doch Stan lässt ihn wegen seiner Arbeit hängen. Er muss einen Undercover-Einsatz organisieren. Ein nordkoreanischer General soll bei einem E-Sports-Turnier zur Strecke gebracht werden - und ausgerechnet Steve wird für Stan dabei zur Geheimwaffe. Er erklärt seinem Vater und dessen Kollegen alles Wissenswerte über das Computerspiel, in dem sich die Teilnehmer des Events duellieren.
Alle Staffeln im Überblick