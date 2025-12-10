Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Dad

ProSieben FUNStaffel 16Folge 6vom 10.12.2025
Folge 6: Gaming ist kein Spiel

21 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Steve freut sich auf den Vater-Sohn-Tag, doch Stan lässt ihn wegen seiner Arbeit hängen. Er muss einen Undercover-Einsatz organisieren. Ein nordkoreanischer General soll bei einem E-Sports-Turnier zur Strecke gebracht werden - und ausgerechnet Steve wird für Stan dabei zur Geheimwaffe. Er erklärt seinem Vater und dessen Kollegen alles Wissenswerte über das Computerspiel, in dem sich die Teilnehmer des Events duellieren.

