Zwei Fische, auf immer und ewigJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 8: Zwei Fische, auf immer und ewig
21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Klaus ist noch immer kein amerikanischer Staatsbürger. Um das zu ändern, bringt Hayley ihn zur Einwanderungsbehörde. Der Plan geht allerdings schief, denn es stellt sich heraus, dass sich Klaus seit 20 Jahren illegal in den USA aufhält. Weil ihm nun die Abschiebung droht, will Hayley ein ganz besonderes Opfer für ihren Freund bringen.
Alle Staffeln im Überblick