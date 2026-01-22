Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zwei Fische, auf immer und ewig

ProSieben FUNStaffel 16Folge 8vom 22.01.2026
Folge 8: Zwei Fische, auf immer und ewig

21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12

Klaus ist noch immer kein amerikanischer Staatsbürger. Um das zu ändern, bringt Hayley ihn zur Einwanderungsbehörde. Der Plan geht allerdings schief, denn es stellt sich heraus, dass sich Klaus seit 20 Jahren illegal in den USA aufhält. Weil ihm nun die Abschiebung droht, will Hayley ein ganz besonderes Opfer für ihren Freund bringen.

ProSieben FUN
