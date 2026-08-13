Erstens kommt es anders, und zweitens als man denktJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 11: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt
21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Hayley träumt von einer Karriere als Journalistin, doch ihr Professor behauptet, die Branche sei tot. Hayley will ihm das Gegenteil beweisen und macht sich auf die Suche nach einer bahnbrechenden Story. Dabei landet sie in einem Fitnesskurs, der große Ähnlichkeit mit einer Sekte aufweist.
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