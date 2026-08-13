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Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt

ProSieben FUNStaffel 17Folge 11vom 13.08.2026
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Folge 11: Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt

21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Hayley träumt von einer Karriere als Journalistin, doch ihr Professor behauptet, die Branche sei tot. Hayley will ihm das Gegenteil beweisen und macht sich auf die Suche nach einer bahnbrechenden Story. Dabei landet sie in einem Fitnesskurs, der große Ähnlichkeit mit einer Sekte aufweist.

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