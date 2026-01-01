Zum Inhalt springenBarrierefrei
American Dad

Die russische Puppe

ProSieben FUNStaffel 17Folge 2vom 01.01.2026
Die russische Puppe

American Dad

Folge 2: Die russische Puppe

21 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Um die Mitglieder der russischen Mafia endlich dingfest zu machen, entwickelt Jeffs Vorgesetzter einen ausgeklügelten Plan: Die CIA fängt die Bestellung einer Puppe ab, die für die Tochter der Russin Anastasia Kirilenko gedacht ist. Sie will das Spielzeug mit einer Wanze versehen. Stan soll die Puppe abholen und nach dem Wochenende ins Büro mitbringen. In der Zwischenzeit freundet sich der Agent jedoch mit ihr an und will sie nicht mehr abgeben.

