American Dad
Folge 2: Die russische Puppe
21 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Um die Mitglieder der russischen Mafia endlich dingfest zu machen, entwickelt Jeffs Vorgesetzter einen ausgeklügelten Plan: Die CIA fängt die Bestellung einer Puppe ab, die für die Tochter der Russin Anastasia Kirilenko gedacht ist. Sie will das Spielzeug mit einer Wanze versehen. Stan soll die Puppe abholen und nach dem Wochenende ins Büro mitbringen. In der Zwischenzeit freundet sich der Agent jedoch mit ihr an und will sie nicht mehr abgeben.
