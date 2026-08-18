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Steves Kampf für die Wissenschaft

ProSieben FUNStaffel 17Folge 22vom 18.08.2026
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Folge 22: Steves Kampf für die Wissenschaft

21 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12

Steve und Billy sind zusammen mit Snot Teil der Schulforschungs-AG. Als ihr geliebtes Maskottchen - die Schildkröte Bartleby - bei einem tragischen Unfall ums Leben kommt, beleben die Jungs das tote Tier in guter alter Frankenstein-Manier wieder. Das positive Feedback der Schulkameraden lässt die kleinen Forscher noch einen Schritt weiter gehen: Sie holen einen Menschen zurück ins Leben.

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