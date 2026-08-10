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American Dad

Stan zieht nach Chicago

ProSieben FUNStaffel 17Folge 3vom 10.08.2026
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Stan zieht nach Chicago

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American Dad

Folge 3: Stan zieht nach Chicago

21 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12

Stans ehemaliger Schulfreund macht Karriere als Comedy-Autor. Als der CIA-Agent davon erfährt, will er es ihm gleichtun. Er zieht nach Chicago, um ebenfalls in der Comedy-Branche Fuß zu fassen. Seine Familie glaubt nicht an ihn, also verfolgt Stan ganz allein seine Träume. Doch der erste Rückschlag lässt nicht lange auf sich warten: Sein Lehrer wirft ihn nach nur acht Minuten aus der Impro-Klasse.

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American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

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