Klaus und Rogu in "Stein oder nicht Stein" - Ein American-Dad!-Abenteuer

ProSieben FUNStaffel 17Folge 5vom 02.01.2026
Folge 5: Klaus und Rogu in "Stein oder nicht Stein" - Ein American-Dad!-Abenteuer

21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Ein Familienausflug führt Familie Smith auf eine ländlich gelegene Ranch. Rogu darf dieses Mal auch mitkommen. Klaus fühlt sich jedoch von dem kleinen Kerl bedroht. Er befürchtet, von Rogu ersetzt zu werden. Dann aber müssen die beiden Rivalen ein Abenteuer in der Wildnis bestehen, das sie zusammenschweißt.

