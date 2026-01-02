Klaus und Rogu in "Stein oder nicht Stein" - Ein American-Dad!-AbenteuerJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 5: Klaus und Rogu in "Stein oder nicht Stein" - Ein American-Dad!-Abenteuer
21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Ein Familienausflug führt Familie Smith auf eine ländlich gelegene Ranch. Rogu darf dieses Mal auch mitkommen. Klaus fühlt sich jedoch von dem kleinen Kerl bedroht. Er befürchtet, von Rogu ersetzt zu werden. Dann aber müssen die beiden Rivalen ein Abenteuer in der Wildnis bestehen, das sie zusammenschweißt.
Alle Staffeln im Überblick