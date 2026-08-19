American Dad
Folge 3: Zeugenschutz
21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Steve entdeckt sein erstes graues Haar, woraufhin sein Vater ihn zu einem ganz besonderen Friseur bringt. Stan verbindet mit dem Barbershop mehr als nur einen guten Haarschnitt. Er schätzt die besondere Atmosphäre des Ladens. Steve bemerkt aber, dass die anderen Kunden seinen Vater ganz und gar nicht mögen. Als er ihm das schonungslos sagt, will Stan seinen Sohn vom Gegenteil überzeugen und löst damit eine Katastrophe aus.
Alle Staffeln im Überblick