Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
American Dad

Zeugenschutz

ProSieben FUNStaffel 18Folge 3vom 19.08.2026
Joyn+
Zeugenschutz

ZeugenschutzJetzt ohne Werbung streamen

American Dad

Folge 3: Zeugenschutz

21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Steve entdeckt sein erstes graues Haar, woraufhin sein Vater ihn zu einem ganz besonderen Friseur bringt. Stan verbindet mit dem Barbershop mehr als nur einen guten Haarschnitt. Er schätzt die besondere Atmosphäre des Ladens. Steve bemerkt aber, dass die anderen Kunden seinen Vater ganz und gar nicht mögen. Als er ihm das schonungslos sagt, will Stan seinen Sohn vom Gegenteil überzeugen und löst damit eine Katastrophe aus.

Alle Staffeln im Überblick

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

Alle 2 Staffeln und Folgen