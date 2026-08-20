Roger, sein Selbst und die FindungJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 4: Roger, sein Selbst und die Findung
21 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Die Mütter von Steve und Snot treffen sich regelmäßig zu ihrem Buchclub, was auch die Freundschaft der Jungs festigt. Als die Damen aber nach einem Konflikt den Kontakt abbrechen, sind Steve und Snot schockiert. Sie fürchten nun, sich ebenfalls zu entzweien. Roger bietet ihnen seine Hilfe an und greift zu drastischen Mitteln, um die beiden Mütter wieder zu vereinen.
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