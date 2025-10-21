Avery Bullocks gesamte intellektuelle Wahrnehmung der Memme Stan SmithJetzt ohne Werbung streamen
American Dad
Folge 17: Avery Bullocks gesamte intellektuelle Wahrnehmung der Memme Stan Smith
21 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Direktor Bullock ernennt Stan zu seinem Stellvertreter und zukünftigen Nachfolger. Ein Personalwechsel könnte allerdings schneller kommen als gedacht, denn Bullock scheint langsam dement zu werden, und die CIA hat Sicherheitsbedenken. Als Stan die Order bekommt, seinen Mentor deshalb aus dem Weg zu schaffen, rennt er allerdings lieber mit diesem davon. Steve wird währenddessen in der Schule von einem Schläger bedroht und benötigt Rogers Hilfe.
