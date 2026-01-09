Zum Inhalt springenBarrierefrei
Something's Coming

ProSieben FUNStaffel 11Folge 1vom 09.01.2026
Folge 1: Something's Coming

41 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Voller Sorge beobachtet der Reporter Gino, dass in New York immer häufiger homosexuelle Männer ermordet werden. Er ist selbst in der Szene unterwegs und warnt die Leser seiner Zeitschrift vor den Übergriffen. Gino recherchiert auf eigene Faust, da er von der Polizei keine Unterstützung erhält. Dabei gerät auch er in den Fokus eines Psychopathen.

