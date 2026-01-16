Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 11Folge 3vom 16.01.2026
Folge 3: Smoke Signals

36 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 16

Der Polizist Patrick ermittelt im Fall der ermordeten Männer weiterhin auf eigene Faust, weil er von den Kollegen seiner Dienststelle keine Unterstützung erwarten kann. Sein Freund Gino recherchiert ebenfalls in der Schwulenszene und begibt sich dabei in große Gefahr. Die Suche nach seinem Entführer endet für Gino im Krankenhaus. Dort entnimmt Dr. Wells ihm und weiteren Patienten Blut, um es nach einem neuartigen Virus zu untersuchen, das sie kürzlich entdeckt hat.

