ProSieben FUNStaffel 11Folge 4vom 07.11.2025
Folge 4: Black Out

43 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16

Gino ist - genau wie sein Partner Patrick - von der mysteriösen Hautkrankheit betroffen, die in der Stadt ausgebrochen ist. Nachdem ein weiterer Toter gefunden wird, gerät Patrick mit seinem Boss aneinander. Wütend outet er sich vor diesem. Kurz darauf kontaktiert Mr. Whiteley den Polizisten, der aufgrund dessen im Central Park auf Spurensuche geht und dort auf Big Daddy trifft. Derweil kommen sich Theo und Adam näher.

ProSieben FUN
